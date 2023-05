Sport: Bebe Vio, ‘mi laureo il 15, ho dovuto riscrivere tutta la tesi…’

Maggio 9, 2023

Parigi, 9 mag. (Adnkronos) – “Programma futuri? Mi laureo il 15, torno subito a casa dopo un appuntamento qui a Parigi, perché stiamo organizzando dei progetti con la onlus. Se ho ritrovato la tesi? No, l’ho riscritta… ho passato l’ultima settimana a riscrivere la tesi dalle 5 di mattina all’una di notte e riscrivere tutto, ma ce labbiamo fatta. Le Olimpiadi? Sono ricominciate le qualifiche”. Così Bebe Vio da Parigi dove ha partecipato alla cerimonia dei Laureus Awards sui suoi programmi futuri. “Laureus è una associazione mondiale che si impegna molto per aiutare i ragazzi in tutto il mondo, per portarli a fare sport e fare del bene attraverso lo sport”.