Sport: Calvosa (OpenEconomics), ‘con Delta l’Ics premia clienti con indici Esg più elevati”

Marzo 2, 2023

Roma, 2 mar. – (Adnkronos) – “La piattaforma Delta che viene presentata oggi dall’Istituto per il Credito Sportivo è il punto di arrivo di un lavoro molto alto articolato che è durato un anno. Con questa piattaforma l’Ics va molto oltre gli obblighi e si spinge in una strategia di compliance che coinvolge i clienti mettendo insieme un sistema automatico, avanzato, robusto di calcolo del rischio non finanziario dei crediti e del ritorno sociale degli investimenti ottenuti da questi crediti. Inoltre si spinge ulteriormente avanti nel nell’incorporare i benefici che registra attraverso questa piattaforma nelle politiche di credito di quest’istituto, concedendo uno sconto sul costo della provvista ai clienti particolarmente virtuosi, cioè a quelli che producono più benefici per la collettività e a quelli che hanno un rating Esg più elevato”. Lo ha dichiarato Gianluca Calvosa di OpenEconomics in occasione della presentazione della piattaforma Delta, costruita insieme all’Istituto per il Credito Sportivo, che permetterà di integrare l’analisi economico-finanziaria dei progetti con la misurazione del ritorno sociale degli investimenti.