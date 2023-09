Sport: Cangiano (Fdi), ‘traguardo atteso da tempo e finalmente raggiunto’

Settembre 20, 2023

Roma, 20 set. (Adnkronos) – “Oggi ho assistito e partecipato a un evento straordinario. Con 312 voti a favore su 312 presenti, la Camera ha infatti approvato la legge costituzionale che, all’articolo 33 della nostra Costituzione, introduce e riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in ogni sua forma. Un risultato importante, inseguito da tempo, e che oggi si è concretizzato in un clima di condivisione e di unanimità. È tanta la soddisfazione anche perché la legge ha come primo firmatario il senatore Antonio Iannone, collega di partito e amico, che da sempre si batte affinché allo sport venga riconosciuta tutta la sua valenza. Questa legislatura continua a mantenere gli impegni assunti con gli elettori, il governo Meloni continua a mantenere gli impegni assunti con gli elettori, nell’interesse esclusivo di milioni di cittadini che, un passo alla volta, vedono finalmente diventare realtà le proprie legittime aspettative”. Lo dichiara Gimmi Cangiano, deputato di Fratelli d’Italia e componente della commissione Istruzione e Cultura alla Camera.