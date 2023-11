Sport: Casini, ‘ingresso in costituzione una spinta a migliorare’

Novembre 30, 2023

Roma, 30 nov. – (Adnkronos) – “Cosa cambierà con lo sport in Costituzione? Io non credo che ci sia una conseguenza immediata, ma penso potrà dare una spinta e forza per una serie di azioni che potranno migliorare tutto il resto”. Lo ha detto Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A, durante il convegno ‘Quale sport in Costituzione?’ organizzato dall’Us Acli in occasione dell’Assemblea di Avvio dell’Anno Sociale. “Poi se mi chiedete se si poteva mandare un messaggio più forte, dico sì, magari inserendo lo sport nell’articolo 9 della Carta, associandolo alla cultura. Sarebbe stato bello vederlo tra i principi fondamentali. All’inizio c’era stata questa idea, salvo poi pensare di inserirlo nell’art. 32 insieme alla tutela della salute, ma anche lì non è stato possibile. Allora è stato inserito, in modo corretto, con dei valori fondamentali dello sport all’interno dell’articolo 33″, ha aggiunto Casini.