Sport: Cozzoli, ‘veicolo di valori fondamentali, Bebe Vio straordinaria’

Giugno 7, 2023

Roma, 7 giu. (Adnkronos) – “L’entusiasmo, la creatività, l’energia e la gioia che Bebe Vio trasmette sono contagiose. Soprattutto la forza che dimostra nel superare le difficoltà. È straordinaria. Sport e Salute è felicissima di ‘abbracciare’ e sostenere le iniziative e i progetti che costruiscano il diritto allo sport per tutti”. A parlare è il presidente di Sport e Salute Vito Cozzoli, in Campidoglio per la presentazione dei Wembrace Games 2023. “Ogni volta che lo sport concede un’altra chance alle persone disabili è come vincere una medaglia d’oro. Lo sport è veicolo di valori straordinari e fondamentali. Per Sport e Salute l’impegno verso gli atleti paralimpici è una priorità e i temi della disabilità, dell’inclusione e integrazione sono al centro della missione della società per il ruolo sociale che lo sport deve ricoprire. La squadra al lavoro è ottima, linea unica con il ministro Abodi e il presidente Pancalli”, conclude Cozzoli.