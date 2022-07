Sport: De Poli, ‘inserimento in Costituzione traguardo straordinario’

Luglio 4, 2022

Roma, 4 lug. (Adnkronos) – “Lo scorso giugno è stato compiuto un altro passo verso lo sport in Costituzione. Ad oggi manca l’ultima lettura del disegno di legge costituzionale alla Camera: quando questo sarà approvato, taglieremo un traguardo straordinario che ci fa cambierà visione. Direi che questo cambiamento è già in atto, a livello culturale nelle nostre società, famiglie, scuole”. Lo ha affermato il senatore Udc Antonio De Poli, aprendo i lavori del convegno “Sotto il segno di Memo Geremia. Educare il corpo, nutrire la mente. Come insegnare l’etica ai giovani attraverso lo sport”.

“Lo sport -ha aggiunto- ha un valore educativo in primis, di inclusione sociale e di promozione del benessere psico-fisico”.