Sport e Salute: Abodi, ‘commissariamento? Faccio tifo per soluzioni definitive, sono fiducioso’

Luglio 25, 2023

Roma, 25 lug. (Adnkronos) – “Sport e Salute? Oggi il sopravvento lo ha la pasta. Oggi festeggiamo una cosa bella e poi ne verranno altre durante la settimana. Possibilità commissariamento c’è ancora? Io faccio il tifo per le soluzioni definitive e non per quelle temporanee e precarie. Tempistiche? Non dipendono da una sola persona, sarebbe troppo semplice, quindi l’armonia è un ingrediente importante e si sta determinando. Sono fiducioso, tanto la società continua a lavorare e la cosa più importante è che non ci siano contraccolpi operativi e la società non viene turbata da queste situazioni che saranno affrontate e risolte come è giusto che sia”. Lo ha detto il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, a margine della conferenza stampa della campagna di promozione per i prodotti della filiera della pasta al Coni, a chi gli chiede con quali tempi si risolverà il discorso delle nomine di Sport e Salute.