Sport e Salute: Cozzoli, ‘con Csi rapporto consolidato e risultati importanti’

Gennaio 28, 2023

Roma, 28 gen. – (Adnkronos) – “Con il Csi abbiamo consolidato un percorso importante attraverso un lavoro congiunto e un linguaggio comune. Grazie al gioco di squadra sono stati conseguiti importanti risultati. La strada intrapresa è quella giusta”. Così Vito Cozzoli, presidente e ad di Sport e Salute, durante il meeting nazionale dei dirigenti promosso dal Csi a Roma.

“Le sfide non sono nelle parole, ma nei fatti – ha continuato Cozzoli -. E noi abbiamo messo a terra progetti e azioni utili alla collettività e vogliamo farne ancora altri insieme al Csi, attivando sinergie e collaborazioni. Vogliamo portare avanti l’idea dello sport per tutti come diritto. Insieme sul territorio possiamo fare la differenza”.