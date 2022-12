Sport e Salute: domani presentazione progetto riqualificazione Colle Oppio con Abodi e Cozzoli

Dicembre 19, 2022

Roma, 19 dic. – (Adnkronos) – Domani alle ore 15.00 al Parco del Colle Oppio, Andrea Abodi, Ministro per lo Sport i Giovani, Roberto Gualtieri Sindaco di Roma Capitale e città metropolitana, Alessandro Onorato Assessore Grandi Eventi Turismo Sport ed il Presidente e ad di Sport e Salute, Vito Cozzoli illustrano il progetto di riqualificazione di Colle Oppio nato dalla cooperazione tra il Comune di Roma, il dipartimento dello Sport e Sport e Salute. Un video racconterà il prima e il dopo del sito capitolino fortemente iconico che si propone come uno dei playground più belli e suggestivi al mondo, ove oltre allo skatepark ci saranno aree allestite per il fitness, l’urban soccer ed un campo da volley. Una mostra fotografica curata da Paolo Cenciarelli con immagini del movimento skate capitolino degli ultimi anni è stata allestita nello spazio del Colle Oppio, che avrà anche il suo albero di Natale, allestito dagli stessi skaters. Alla fine della presentazione lo skate park che lo scorso luglio ha ospitato con successo il “World street skateboarding Rome 2022” sarà consegnato simbolicamente agli skaters che lo proveranno.