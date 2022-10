Sport e Salute: il Road Show fa tappa a Firenzeil 10 ottobre

Ottobre 7, 2022

Firenze, 7 ott. – (Adnkronos) – Il 10 ottobre il Road Show di Sport e Salute S.p.A. arriva a Firenze. Per l’occasione in Piazzale delle Cascine verrà allestito un vero e proprio Villaggio dello Sport di oltre 1.000 metri quadri in cui i cittadini avranno la possibilità di vedere e provare gratuitamente tante discipline sportive diverse. Presso il Villaggio sarà possibile anche incontrare le leggende dello sport italiano, come Jury Chechi – Dominatore della specialità degli anelli per tutti gli anni Novanta. Ha trionfato ai Giochi olimpici di Atlanta del 1996, anno in cui ha conquistato anche il suo quarto titolo europeo dopo i successi nel 1990, 1992 e nel 1994. Sempre negli anelli, ha ottenuto anche due vittorie in Coppa Europa (1991 e 1995).

Il progetto itinerante di Sport e Salute è iniziato lo scorso 24 giugno a Torino e sta toccando numerose città italiane. La missione di Sport e Salute consiste nel diffondere i valori dello sport e dell’attività fisica per il benessere dei cittadini e nel valorizzare il territorio. Attraverso il Road Show, la Società vuole avvicinare le persone di tutte le fasce d’età ad uno stile di vita più attivo e salutare, basato su una sana alimentazione e la pratica dell’attività fisica e allo stesso tempo valorizzare associazione, società e collaboratori sportivi del territorio dando loro un’importante occasione di visibilità.

Le attività proposte nei Villaggi dello Sport itineranti sono organizzate in sinergia con le realtà sportive del territorio e con Renault, Telepass e Decathlon, partner del progetto. Perché lo sport è prima di tutto inclusione, cooperazione, socializzazione e, ovviamente, divertimento. Il Villaggio dello Sport è aperto a tutti gratuitamente dalle 10.00 alle 19.00, con eventi, giochi e la possibilità di provare numerose discipline sportive. Non è necessaria la prenotazione.