Sport e Salute: protocollo d’intesa con Regione Calabria, Mezzaroma ‘replicare modello Caivano’

Dicembre 5, 2023

Roma, 5 dic. – (Adnkronos) – “Assieme a Sport e Salute vogliamo garantire il diritto allo sport anche in quelle zone dove lo Stato è presente solo con una caserma dei Carabinieri o dove certi diritti sembrano essere negati”. Lo ha detto il Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, nel corso della conferenza stampa che ha presentato il protocollo d’intesa siglato con Sport e Salute, alla presenza del Presidente Marco Mezzaroma e della Vicepresidente della Regione calabrese, Giusi Princi.

“Con il protocollo di oggi -ha detto ancora il Presidente Occhiuto- avviamo anche una misura che vede erogare voucher di 500 euro ai giovani calabresi dai 14 ai 24 anni per fare sport nelle associazioni e società del territorio. Ma l’obiettivo è portare lo sport dove gli investimenti pubblici per garantire i diritti non sono mai stati importanti ed in quelle aree che possono avere un futuro solo investendo sui ragazzi e sui giovani”.

La proposta è stata subito colta dal Presidente di Sport e Salute, Marco Mezzaroma: “Gli intendimenti della Regione e quelli della nostra società si incontrano in maniera positiva. Noi siamo chiamati infatti a promuovere lo sport di tutti, per tutti e ovunque; quindi, condividiamo l’intenzione di portare lo sport in “zone complicate”. Lo stiamo già facendo su Caivano dove siamo stati coinvolti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la riqualificazione dell’ex centro sportivo Delphinia. Siamo pronti a replicare questi modelli anche in Calabria e dove è necessario. C’è voglia -ha detto ancora il Presidente di Sport e Salute- di lavorare insieme per migliorare l’indice di sportività di questa Regione di cui spesso si parla in maniera negativa ma che oggi voglio elogiare per essere la prima del Mezzogiorno d’Italia a siglare quest’intesa con noi. Sport e Salute vuole sempre più essere un “centro servizi” a supporto della pubblica amministrazione, degli organismi sportivi e dello sport di base”.