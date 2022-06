Sport e Salute: Tour dal 25 giugno al 24 ottobre con truck tecnologico in 40 città

Giugno 15, 2022

Roma, 15 giu. (Adnkronos) – Il valore di alcune cose lo si può capire tastandolo con mano ed in questo caso con l’attività sportiva, allora Sport e Salute, insieme a Renault, Decathlon e Telepass sarà in giro per l’intera penisola, da nord a sud dando luogo al Tour 2022. Si inizia dal Piemonte, con Torino, il 25 giugno e si conclude in Campania, a Salerno il 24 ottobre. Sono molte le Regioni al momento coinvolte e per ora 40 città. Il truck arriva nelle location e si trasforma in meeting room, sportello di ascolto, scambio di informazioni territoriali e linee guida per migliorare lo stile di vita. A bordo i Legend di Sport e Salute che insieme alle ASD e SSD del luogo faranno da coach ed anche da motivatori, stimolando ad avvicinarsi alla pratica sportiva. Il villaggio allestito di volta in volta permette di provare varie discipline con gli attrezzi messi a disposizione. Venerdì 17 giugno alle ore 11.00 presso Wesportup conferenza stampa di presentazione. Saranno presenti il presidente di Sport e Salute Cozzoli, l’Ad di Renault Italia Fusilli, il Responsabile relazioni esterne Decathlon Matteoni, le Legend Massimiliano Rosolino e Andrea Lucchetta.