Sport, Fioramonti (Ieg): “Fitness e riabilitazione al Rimini Wellness 2024”

31 Maggio 2024

Milano, 31 mag. – (Adnkronos) – “Quest’anno ci siamo concentrati nello sviluppare all’interno del comparto B2B, alcuni temi importanti. Prima di tutto quello della salute e della longevità, ma abbiamo anche voluto mostrare come le attrezzature pensate per il fitness possono essere utilizzate anche nel mondo della riabilitazione e della fisioterapia. Abbiamo perciò creato un’area espositiva e di contenuti ad hoc: aziende del fitness che mostrano attrezzature per la palestra, aziende che propongono invece attrezzature pensate anche per i centri medici o per i centri di fisioterapia e riabilitazione e un’arena dove tutti e quattro i giorni avremo dei contenuti creati da FisioScience, il nostro partner di formazione per fisioterapisti e Project InVictus, il nostro partner di formazione per personal trainer, con tantissimi seminari scientifici e contenuti di training. Inoltre anche delle masterclass nell’area di Project InVictus, pensate appositamente per i personal trainer e per i fisioterapisti”. Lo dice Valentina Fioramonti group exhibition manager di Italian Exhibition Group (Ieg), il gruppo che organizza la Rimini Wellness, la manifestazione dedicata a fitness, benessere, sport e sana alimentazione, fino al 2 giugno a Rimini.

Una kermesse imponente con i suoi 28 padiglioni, 300 brand espositivi e 2000 ore di attività: “Le persone sono sempre più interessate a capire come l’allenamento possa aiutare anche a migliorare lo stato di salute e le prospettive di vita – riprende Fioramonti – Dal punto di vista dei professionisti, stiamo ricevendo un feedback interessante, perché trovano nello stesso ambiente stimoli e opportunità di business”, conclude.