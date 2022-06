Sport: Fipsas, due tentativi di record del mondo in apnea per disabili nel mare di Scarlino

Giugno 27, 2022

Ilenia Colanero e Fabrizio Pagani proveranno nuovamente a superare i loro limiti in apnea e, stavolta, lo faranno nella mattinata del 30 giugno nello specchio d'acqua antistante il comune di Scarlino in provincia di Grosseto.

La Fipsas (Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee) in collaborazione con la Guardia Costiera assisterà i due recordman in una nuova impresa che vedrà l’atleta abruzzese e quello umbro cimentarsi in una specialità totalmente nuova che presenta grandi differenze da quella proposta in piscina. Stavolta, nella ‘Solmine deep water area’ si cercherà la profondità lungo un cavo guida che verrà posizionato all’interno del campo gara: in superficie ci saranno i giudici internazionali della Cmas (Confederazione Mondiale Attività Subacquee) mentre in acqua gli istruttori dello Scarlino Diving Center con i tecnici della Fipsas che garantiranno ogni aspetto legato alla sicurezza. A supervisionare ogni cosa la Croce Rossa Italiana insieme all’imbarcazione di Sos Villaggi per Bambini Italia.

La stretta collaborazione della Fipsas con l’Ambito Maremma Toscana Nord, il Comune di Scarlino e la Nuova Solmine è riuscita a portare in provincia di Grosseto un evento sportivo di alto rilievo capace di dimostrare che le ‘differenze’ in acqua svaniscono, che la disabilità è un semplice status che non impedisce percorsi di successo. Il 30 giugno, alle ore 8.30, da Cala Felice, Ilenia Colanero e Fabrizio Pagani salperanno in direzione della ‘Solmine deep water area’ dove si effettuerà il doppio tentativo di record in apnea.