Sport: Forbes, CR7 lo sportivo più pagato nel 2023 davanti a Messi, Mbappé e James

Maggio 3, 2023

Roma, 3 mag. – (Adnkronos) – Forbes ha stilato la classifica degli sportivi più pagati nel 2023. In testa c’è Cristiano Ronaldo grazie al contratto milionario con la sua nuova squadra, l’Al-Nassr. Altri due calciatori (Lionel Messi e Kylian Mbappé) completano il podio. In top 10 ci sono atleti di altri quattro sport: basket, tennis, golf e boxe. La classifica tiene in considerazione sia i guadagni per l’attività da sportivo che quelli extra campo tra sponsorizzazioni e diritti di immagine.

I guadagni del 38enne fuoriclasse portoghese ammontano a ben 136 milioni, che gli permettono di precedere l’eterno rivale Messi, che si ‘accontenta’ di 130 milioni e di Mbappé, fermo a 120 milioni. Subito sotto al ‘podio’ c’è la superstar della Nba LeBron James (119,5 mln) che si lascia alle spalle il pugile Canelo Alvarez (110 mln) e i golfisti Dustin Johnson (107 mln) e Phil Mickelson (106 mln). A completare la top ten altri due cestisti della Nba Stephen Curry (100,4 mln) e Kevin Durant (89,1) e in mezzo a loro si infila l’ormai ex tennista Roger Federer (95,1 mln).