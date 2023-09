Sport: Foti (Fdi), ‘riconoscimento nella Carta è nostra storica battaglia’

Settembre 20, 2023

Roma, 20 set. (Adnkronos) – “Finalmente lo sport, grazie alla modifica all’articolo 33, che ora ‘riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme’, entra a far parte della Costituzione italiana. È la conferma di come Fratelli d’Italia, cui si deve la presentazione della modifica costituzionale grazie al senatore Iannone, abbia a cuore le attività sportive, la cui funzione, anche per il rilancio dell’Italia, è essenziale sia dal punto di vista economico sia da quello educativo. Una storica battaglia del nostro partito che da sempre si batte per riconoscere il valore dello sport, in tutte le sue forme ed espressioni, quale fattore di sviluppo, in primo luogo educativo. Un risultato che renderà ineludibile l’impegno dello Stato nei confronti di un settore il cui indotto, da solo, rappresenta oltre il 3% del Pil della Nazione, e la cui funzione sociale, educativa e pedagogica sono fondamentali per la formazione e il benessere psico-fisico di tutte le generazioni”. Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Tommaso Foti.