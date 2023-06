Sport: Giochi Europei Cracovia 2023 trasmessi in diretta sul sito del Coni

Giugno 18, 2023

Roma, 18 giu. – (Adnkronos) – Un piacevole bis! Anche Cracovia 2023 sarà trasmessa in diretta dal Coni. Per la seconda volta nella storia sarà possibile seguire una manifestazione assoluta internazionale multidisciplinare in diretta sul sito del Coni. Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano ha concluso infatti un accordo con l’Ebu (European Broadcasting Union) per l’acquisizione dei diritti tv dei Giochi Europei 2023 di Cracovia. Gli appassionati e gli sportivi potranno seguirli attraverso la piattaforma OTT di Italia Team all’indirizzo https://tv.italiateam.sport/.

L’inizio delle trasmissioni è previsto per mercoledì 21 giugno e si protrarrà fino alla fine dei Giochi con la cerimonia di chiusura fissata per domenica 2 luglio. Il Coni ha acquistato dall’Ebu un totale di 80 ore di diretta, oltre alle cerimonie di apertura e di chiusura, e agli highlights giornalieri dei principali eventi. Per dare maggiore diffusione a questa manifestazione, alla quale prendono parte 331 atlete e atleti azzurri, il CONI ha investito sulla manifestazione utilizzando il suo canale ufficiale di Italia Team che già in occasione dei Giochi del Mediterraneo 2022 ad Orano aveva avuto un grandissimo successo.

L’esperimento della diffusione delle gare attraverso l’OTT si era già ripetuto anche a livello giovanile, durante gli EYOF estivi 2022 di Banska Bystrica in Slovacchia e quelli invernali di Tarvisio 2023. Ovviamente il canale OTT racconterà sempre le emozioni delle azzurre e degli azzurri con clip dedicate da Casa Italia sia nel pre sia nel post gara. Sul sito del Coni saranno comunicate di volta in volta le dirette che saranno trasmesse, con il relativo palinsesto. Le uniche discipline che non saranno disponibili, in quanto già acquisite in precedenza dalla Rai, saranno l’Atletica, i Tuffi e il Nuoto Artistico, delle quali però si potranno ammirare le fasi salienti negli highlights messi a disposizione dall’EBU al termine di ogni giornata di gara.