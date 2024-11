Sport, Icsc: Quintieri confermato presidente, Baldino designata ad

22 Novembre 2024

Roma, 22 nov. (Adnkronos) – L’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale S.p.A. comunica che l’Assemblea dei Soci si è riunita in data odierna e ha nominato i nuovi Organi Sociali, a seguito della trasformazione in Società per Azioni di diritto singolare, divenuta efficace il 1° luglio 2024. I nuovi Organi Sociali resteranno in carica per tre esercizi, fino alla data di approvazione del Bilancio 2026. In particolare, il neoeletto Consiglio di Amministrazione è composto da: Beniamino Quintieri, riconfermato Presidente del Consiglio di Amministrazione; Antonella Baldino, designata Amministratore Delegato della società; Luigi Borrè, Claudia Improta, Ernesto Lavatelli, Monica Petrella, Mario Torrisi.

Il neoeletto Collegio Sindacale è composto da: Silvio Salini, Presidente, Samantha Gardin, Alfonso Ponticelli, Angela Florio, Sindaco supplente, Domenico Sapia, Sindaco supplente. L’Assemblea dei Soci ha formulato i migliori auguri di buon lavoro ai nuovi amministratori e ha ringraziato i componenti degli Organi Sociali uscenti per l’impegno profuso e i risultati raggiunti.