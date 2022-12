Dicembre 27, 2022

Roma, 27 dic. – (Adnkronos) – A poche ore dal suo addio al Paris Saint Germain Jean-Claude Blanc è stato ufficializzato da Ineos Sport come nuovo Ceo. Dal 1° gennaio avrà il ruolo di supervisore per quanto riguarda tutti gli sport gestiti dall’azienda, dal Nizza al Losanna passando per la Mercedes-AMG Petronas in Formula1, la squadra ciclistica Ineos Granadiers ma anche gli All Blacks per quanto riguarda il rugby. Un ruolo a 360° che non riguarderà solo il calcio.