Sport: lavoro sportivo, circolare Inps proroga versamenti e adempimenti

Novembre 2, 2023

Roma, 2 nov. – (Adnkronos) – “La circolare INPS n. 88 del 31 ottobre 2023, illustra la nuova disciplina del lavoro sportivo con riferimento alle disposizioni che comportano l’iscrizione al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi gestito dall’INPS e alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e ai relativi obblighi contributivi in capo agli Enti sportivi professionistici e dilettantistici”. Così il ministero dello Sport in una nota. “Nella parte 3 ‘Il regime contributivo dei lavoratori iscritti alla Gestione separata. Lavoratori sportivi del settore dilettantistico e lavoratori con attività amministrativo- gestionale’, i punti 10.1.1 e 11.1 riportano i termini di proroga al 16/12/23 per il versamento dei contributi specificando che: I versamenti dei contributi dovuti a seguito dell’entrata in vigore della Riforma dello Sport, limitatamente ai periodi di effettiva erogazione dei compensi nei mesi da luglio a settembre 2023, possono essere effettuati entro il 16 dicembre 2023, mentre, i relativi adempimenti, per gli stessi mesi, sono prorogati al 31 dicembre 2023”, conclude il comunicato.