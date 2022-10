Sport: Malagò, ‘Istituto di Medicina tornato al Coni’

Ottobre 25, 2022

Roma, 25 ott. – (Adnkronos) – “E’ finita una storia molto triste che riguarda l’Istituto di Medicina dello Sport. Finita bene? Non sta a me dirlo, ma è stato rilasciata la concessione come la legge diceva in modo inequivocabile. E’ ritornato al Coni, la forza salutare resta inalterata e lo potenzieremo. Tutto è bene quel che finisce bene, ma le ferite ci sono state”. A parlare è il presidente del Coni, Giovanni Malagò, presidente del Coni, durante il Consiglio Nazionale riguardo la questione rimasta aperta con Sport e Salute.

“L’istituto è stato chiuso per venti giorni perché c’è stato il passaggio di consegne, non si capisce perché cose chiare diventino così complicate. Nel giro di poche ore, domani o dopodomani, riprenderà a lavorare a pieno regime”, aggiunge il numero uno dello sport italiano.