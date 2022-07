Luglio 28, 2022

Roma, 28 lug. (Adnkronos) – “Sorpreso dal passaggio di Valentina Vezzali in Forza Italia? Sorpreso no, diciamo che da lei le sorprese non mancano mai…”. Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, a margine di un evento al Salone d’Onore del Comitato olimpico, commentando l’annuncio fatto ieri dalla Sottosegretaria allo Sport.