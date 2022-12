Sport: Malagò su giustizia sportiva, ‘serve velocità altrimenti sempre perdente’

Dicembre 5, 2022

Roma, 5 dic. (Adnkronos) – “Sul tema della giustizia sportiva siamo al centro dell’attenzione, per merito o demerito di qualcuno, non sta a me dirlo. Non sapevo fosse così sinonimo di garanzia avere la certificazione di questa collana. Noi come Comitato olimpico siamo un cantiere aperto, la peculiarità e le caratteristiche della giustizia sportiva è la velocità altrimenti è sempre perdente anche quando emette sentenze perfette”. Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò nel suo intervento durante la presentazione del codice di “Giustizia Sportiva e Ordinamento statale” dell’avvocato Viglione al Coni.

“Sono molto interessato sul tema dei codici, al riferimento normativo di questo codice. Sono ovviamente interessato al tema del codice di comportamento sportivo e al codice etico, aspetti fondamentali nel nostro mondo” ha aggiunto Malagò sottolineando poi “la presenza del Governo, qui con il Ministro per lo sport e per i giovani Andrea Abodi e il vice ministro della giustizia Francesco Paolo Sisto, è fondamentale, quando non è successo le cose non sono andate bene”. In chiusura un appello: “i vari mondi della giustizia devono dialogare, perché quando ci sono sentenze diverse non aiuta. Rispettando le autonomie si deve comunque cercare una condivisione”.