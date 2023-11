Sport, May: “E’ educazione, diversità e inclusione”

Novembre 30, 2023

Roma, 29 nov. (Adnkronos) – “Lo sport fa parte della vita, insegna a perdere, vincere, fare sacrifici, ti insegna a vivere. Lo sport è educazione, diversità e inclusione. Bisogna superare gli ostacoli per le donne che vogliono praticare lo sport. La donna sportiva, a differenza dell’uomo, vive anche lo stress dei social media e dell’apparire”. Lo dice Fiona May, ex lunghista, Board of trustees children’s Foundation della Uefa, intervenuta alla presentazione dell’iniziativa “100esperte per lo sport”, avvenuta a Roma presso il Salone d’Onore del Coni.