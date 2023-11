Sport: Mezzaroma, ‘manifestazione interesse per ospitare nel 2025 finali circuito europeo rugby’

Novembre 25, 2023

Roma, 25 nov. (Adnkronos) – “Sport e Salute proporrà una manifestazione d’interesse per ospitare nel 2025 allo stadio Olimpico di Roma le due finali del circuito europeo di rugby, un po’ come se fosse la Champions del rugby”. Lo ha detto il presidente di Sport e Salute Marco Mezzaroma al forum del Turismo internazionale a Baveno. “Noi come Sport e Salute siamo protagonisti nell’ospitare eventi grandi e grandi eventi

“I grandi eventi sportivi richiamano turismo da tutto il mondo, e sono un driver perché stimolano emulazione, e questo è importante per noi che ci occupiamo di sport di base, ma non ci sono solo i grandi eventi, come gli Internazionali di tennis o le Atp Finals, ma anche gli eventi grandi, come la maratona di New York, che non portano tanti spettatori ma tantissimi praticanti”, ha aggiunto Mezzaroma, sottolineando come il “turismo sportivo è sempre più diffuso”.