Sport: Onorato, ‘Roma vive momento d’oro ed eventi come F1 equitazione contribuiscono’

Settembre 13, 2023

Roma, 13 set. – (Adnkronos) – “Complimenti all’organizzazione, davvero un allestimento stupendo che esalta la bellezza di questo luogo unico di cui andiamo molto fieri, una delle più belle foto opportunity all’estero. E’ importante che la F1 dell’equitazione sia a Roma, che vive un momento d’oro. Dopo le follie del no alle Olimpiadi, qui i grandi eventi hanno sede naturale e contribuiscono ad una immagine moderna e contemporanea della nostra città”. Lo ha detto l’assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale Alessandro Onorato, nel corso della presentazione del Longines Global Champions Tour, la F1 dell’equitazione al Circo Massimo.

“Essere in un luogo dove si collegano la storia e il legame con i romani e il cavallo e comunicare la passione verso lo sport e l’equitazione e veicolare la bellezza, è strategico per Roma e su cui dobbiamo investire. Roma grazie a questo genera curiosità. I grandi eventi sono fondamentali non solo per l’aspetto sportivo, ma anche economico e turistico, tantissime persone verranno per seguirlo o lo vedranno in tv. La competizione non è più tra paesi ma tra grandi metropoli. E’ un grande appuntamento sportivo, ed è gratuito e può avvicinare le persone allo sport e al cavallo. E’ una delle ultime tappe, ed è altro motivo di importanza strategica, siamo particolarmente contenti. Da questo appuntamento alla Ryder Cup, ci saranno appuntamenti unici che hanno spinto tanta gente a venire una volta in più a Roma”, ha aggiunto Onorato