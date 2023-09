Sport: Parrini (Pd), ‘finalmente in Costituzione un diritto di tutti e per tutti’

Settembre 20, 2023

Roma, 20 set. (Adnkronos) – “Con il voto di oggi della Camera viene introdotto all’art 33 della Costituzione il riconoscimento del ‘valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme’. Dopo un largo confronto tra le forze politiche si conclude nel migliore dei modi un percorso importante, guardato con interesse da tante associazioni e cittadini, iniziato nella scorsa legislatura all’interno della commissione Affari costituzionali del Senato di cui ero presidente. È un giorno importante. Questa scelta impone alle istituzioni di intensificare il proprio impegno concreto per rendere lo sport di tutti e per tutti, e un vero strumento di diminuzione delle disuguaglianze e di rafforzamento della coesione sociale”. Lo dichiara il senatore del Pd Dario Parrini, vicepresidente della commissione Affari costituzionali.