Sport, Pompei (Deloitte): “Più sinergia pubblico-privato per migliorare questo mondo”

17 Settembre 2024

Roma, 17 set. – (Adnkronos) – “Oggi parlare di sport tra i giovani è fondamentale perché è un elemento chiave nel percorso della loro crescita e lo si vede giorno per giorno, soprattutto riguardo al disagio giovanile che ha raggiunto livelli straordinari. Tutto questo può essere mitigato attraverso lo sport – ha esordito così il Ceo di Deloitte Central Mediterranean, Fabio Pompei, a margine dell’evento ‘Lo Sport: settore chiave per lo sviluppo sociale, educativo ed economico del Paese’ organizzato con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano e tenutosi presso il Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti di Roma – Infatti, il nostro studio evidenzia come un aumento della pratica sportiva da parte degli italiani può produrre un beneficio di carattere economico e sociale”.

“L’Italia è sulla strada giusta per porsi degli obiettivi ambiziosi dal punto di vista sociale e del benessere fisico – ha continuato Pompei illustrando i risultati del report – Le statistiche che abbiamo raccolto ci dicono che due terzi degli italiani praticano un’attività sportiva. Per questo bisogna agire creando una maggiore sinergia tra pubblico e privato per costruire un mondo dello sport migliore”.