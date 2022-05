Sport: Sbrollini (Iv), ‘è strumento di pace, dopo pandemia attenzione sui giovani’**

Maggio 25, 2022

Roma, 25 mag. – (Adnkronos) – “Lo sport rappresenta da sempre uno straordinario strumento di pace e unione tra i popoli. La pandemia che ha segnato le nostre vite negli ultimi due anni ha lasciato, purtroppo, ferite profonde ai più giovani privandoli della socialità che possono ritrovare proprio praticando lo sport. Per questo, come Italia Viva, abbiamo concentrato la nostra attenzione sul valore dello sport di base”. Sono le parole della senatrice Daniela Sbrollini all’Adnkronos sulla iniziativa di Italia Viva che lancia gli Stati generali dello Sport, in programma domani a Palazzo Santa Chiara a Roma, alla presenza tra gli altri del senatore Matteo Renzi, della sottosegretaria allo sport Valentina Vezzali, del presidente del Coni Giovanni Malago’, del presidente e ad di Sport e Salute Vito Cozzoli e del presidente dell’Ics Andrea Abodi.

Tra i tanti temi che saranno trattati anche quello relativo alla strada per inserire lo sport nella Costituzione. “Sarebbe un significativo passo verso il futuro, sarebbe un tassello fondamentale di un’Italia più moderna e inclusiva. Lo sport è, senza dubbio, il principale canale che annulla le diseguaglianze. L’inserimento dello sport in Costituzione renderebbe questa ancor più bella poichè si andrebbe a riconoscere davvero il significato dello sport come diritto di tutti e per tutti”, ha aggiunto Sbrollini anche lei presente all’incontro di domani, che poi sul professionismo femminile ha sottolineato: “l’esempio arrivato dal calcio femminile, a proposito in bocca al lupo alle ragazze per il prossimo Europeo, non può essere un caso isolato. È necessario dare aiuti e sostegni per arrivare alla parità in tutti gli sport. La strada è tracciata, è solo questione di tempo”.