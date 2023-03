Sport: Simeoni, ‘Giochi Gioventù? L’avevo chiesto a Draghi, d’accordissimo con Abodi’

Marzo 30, 2023

Roma, 30 mar. (Adnkronos) – “Sono molto favorevole al ritorno dei Giochi della Gioventù, io me li sono persi per un anno: è un momento molto importante per i giovani che si affacciano allo sport. Inoltre prima di approdare alla fase finale in campo ci sono le scuole, i comuni, le regioni. Un momento molto importante di promozione dello sport”. Lo dice Sara Simeoni all’Adnkronos. “Due anni fa avevo incontrato Draghi, e gli avevo proprio chiesto, proprio perché lo avevano presentato come uno attento allo sport: li vogliamo rifare?”. Con quale esito? “Lui mi ha sorriso e ha fatto un cenno con la testa ma sicuramente aveva altro da pensare. Se Abodi porta avanti questa causa io sono d’accordissimo”.