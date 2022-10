Settembre 30, 2022

Roma, 30 set. – (Adnkronos) – Il presidente e amministratore delegato di Sport e Salute, Vito Cozzoli, ha partecipato alla cerimonia conclusiva del convegno internazionale “Sport for all” in Vaticano, nell’aula Paolo VI, alla presenza di Papa Francesco. Prima della firma sul manifesto finale insieme con tutte le autorità politico-sportive, salutando il Santo Padre, Cozzoli gli ha illustrato la mission di Sport e Salute per lo sport di tutti e per tutti.