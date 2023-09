Sport: torna la settimana europea, al Foro Italico tre giorni di sport e seminari

Settembre 15, 2023

Torino, 15 set. – (Adnkronos) – Prende il via anche quest’anno la Settimana Europea dello Sport (European Week of Sport, EWoS, https://www.sportesalute.eu/beactive.html), progetto internazionale lanciato nel 2015, co-finanziato dalla Commissione Europea e dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, che promuove lo Sport, gli stili di vita sani e attivi, il benessere fisico e mentale dei cittadini. L’iniziativa viene coordinata per l’Italia dal Dipartimento per lo Sport e realizzata in collaborazione con Sport e Salute.

Ieri il lancio al Circolo della Stampa di Torino durante il primo dei tre giorni dedicati a Tennis and Friends. All’evento è intervenuto, tra gli altri, il capo del Dipartimento per lo Sport, Flavio Siniscalchi. “Oggi – ha spiegato – abbiamo lanciato la Settimana Europea dello Sport 2023, l’iniziativa che la Commissione Europea promuove dal 2015 in più di 40 Paesi. Le parole di quest’anno sono: Partecipazione, Inclusione e coesione, Innovazione, che saranno al centro delle centinaia di eventi organizzati, con il supporto di Sport e Salute, in tutta Italia. Abbiamo puntato – ha specificato ancora Siniscalchi – sulla partecipazione delle scuole, sia qui a Torino che negli eventi di Roma dal 23 al 25 settembre. È un segno tangibile della forza del binomio scuola-sport, con l’aumento anche degli insegnanti di eduzione motoria fin dalle classi della scuola primaria”.

Sul palco anche Filippo Magnini, Legend di Sport e Salute che ha posto l’accento sul tema dell’Inclusione e della Coesione: “Per me essere ambassador e spronare tutti quanti a fare sport è un onore ed una grande responsabilità. Noi atleti, soprattutto noi Legend di Sport e Salute, siamo chiamati a testimoniare l’importanza della pratica sportiva e fare da “guida” per una vita attiva. Inoltre, la settimana europea dello sport porta con sé dei valori importanti come, ad esempio, quelli dell’inclusione e della coesione. Affinché nessuno si senta esentato dalla “chiamata allo sport”. Lo sport è di tutti ed è per tutti”.

“E’ importante che l’innovazione sia posta al centro di questo progetto, perché grazie ad essa lo sport ha spesso contribuito allo sviluppo della qualità della vita di tutti noi, grazie alla costante ricerca e la miriade di soluzioni introdotte. Nello sport essere innovativi, creativi e attivi, è un’abitudine necessaria per trovare sempre idee e soluzioni per migliorare e raggiungere i propri obbiettivi. #Be Active quest’anno racconterà anche questo”, le parole di Fabio Guadagnini, Responsabile Maketing, Sales & Brand di Sport e Salute.

EWoS coinvolge ogni anno in Europa decine di milioni di persone tra cittadini, famiglie, bambini, adolescenti e atleti in ben 40 Paesi Europei, con lo scopo di sottolineare la centralità dello Sport come elemento fondamentale nella crescita individuale, la salute e il benessere sociale. Partecipazione, Inclusione e Coesione, Innovazione sono le tematiche che caratterizzano l’edizione di quest’anno. In Italia, EWoS 2023 vedrà protagonisti le Federazioni Sportive, le Discipline Sportive Associate, gli Enti di Promozione Sportiva, le Associazioni Benemerite, Palestre, Circoli Sportivi, Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, i Comuni e le loro amministrazioni, sotto l’egida dello slogan ufficiale, #BeActive, sostenendo la campagna attraverso una significativa quantità di eventi sportivi sul territorio, in programma tra Il 1° settembre e il 15 ottobre, così da generare un sistema di iniziative ispirate dai valori di EWoS 2023. Questo formidabile network sportivo è già consultabile sulla sezione web https://www.sportesalute.eu/beactive/calendario-eventi.html e cresce di giorno in giorno.

La settimana culminante, da sabato 23 settembre a sabato 30, sarà caratterizzata dal tradizionale Main Event, in programma a Roma nel suggestivo Parco del Foro Italico, dove ogni giorno, dalle 9.30, sarà attivo il #BeActiveMultiSportVillage, un’area di oltre 3.000 m2 con una vasta quantità di attività sportive gratuite e per tutte le età, con il supporto e la partecipazione attiva di istruttori qualificati, atleti e campioni. Nel contesto delle tre giornate vi sarà anche una serie di iniziative legate al benessere psicologico, la coesione, la corretta alimentazione, la prevenzione, l’innovazione e la formazione professionale. Tutti gli appuntamenti saranno consultabili sul sito ufficiale https://www.sportesalute.eu/beactive.html. Lunedì 25 settembre, il villaggio sarà interamente dedicato alle scuole, con un programma generato anche grazie alla collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio.

La BeActiveNight, la notte dello Sport, caratterizzerà la notte di sabato 23 settembre e verrà celebrata sia a Roma che in altre città italiane. Il Parco del Foro Italico avvierà la serata di #BeActive alle 17.00 con un evento di intrattenimento “Insieme con #Be Active”, a cui parteciperanno campioni ed esperti per parlare di tecnologia, sport e socialità al gioco, interagendo con il pubblico presente. Alle 19.30, si disputerà una Color Run, gara non competitiva gratuita e aperta a tutti, lungo un percorso di circa 5 km. nel cuore del Foro Italico.

Lunedì 25 settembre dalle 9.30 alle 13.30, il Villaggio di EWoS verrà riservato esclusivamente alle scuole. Lo scopo è di far praticare lo sport ai più giovani e promuovere il benessere psico-fisico degli stili di vita sani. Il villaggio offrirà l’opportunità di provare e praticare oltre 15 discipline sportive, sotto l’attenta guida tecnica dei tutor e tecnici di Sport e Salute. Grazie alla collaborazione con l’Ufficio Regionale Scolastico del Lazio, saranno coinvolti oltre 2.000 alunni delle scuole primarie e secondarie. All’interno del Villaggio BeActive, sarà presente una sezione dedicata al Tour PiùSportPiùVita. Nelle giornate del 24 e 25 settembre, verrà allestito un villaggio dello sport dove sarà possibile praticare numerose discipline sportive, insieme ad animatori e tecnici qualificati. Domenica 24 settembre sarà inoltre possibile assistere ai 3 show dei freestyler e partecipare al quiz game interattivo.

Verrà data rilevanza alla formazione e innovazione, specie dei più giovani, per promuovere i corretti stili di vita. Saranno organizzati seminari (online e in presenza) ed interventi con la collaborazione della Scuola dello Sport e WeSportUp. I seminari in presenza verranno tenuti presso la sede di WeSportUp e all’interno della Sala delle Armi. Per ulteriori informazioni e per partecipare alla Settimana Europea dello Sport 2023, è possibile visitare le pagine dedicate sui siti e i canali social ufficiali di Sport e Salute e del Dipartimento per lo Sport.