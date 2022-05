Sport: Vezzali, ‘lavoriamo per infrastrutture e per ospitare eventi’

Maggio 26, 2022

Roma, 26 mag. – (Adnkronos) – “Adesso stiamo lavorando all’istituzione di un fondo strutturale per investimenti in impianti sportivi per consentire al nostro Paese di fare sport (senza impianti non si può fare sport) e ospitare grandi eventi internazionali nella consapevolezza che eventi ben organizzati e sostenibili creano un indotto importante, come ben sa il mio amico e collega di governo Massimo Garavaglia”. Così la sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio con delega allo sport Valentina Vezzali nel suo intervento agli Stati Generali dello sport di Italia Viva.

“Vero collante di questa attività è l’attenzione per lo sviluppo e la promozione dello sport di base, in tutte le sue forme, anche attraverso la fornitura di servizi di prossimità nei territori per rispondere alle esigenze del mondo dello sport -prosegue la sei volta campionessa olimpica di fioretto-. Anche qui la squadra deve funzionare e ben lavorare attraverso il coinvolgimento di tutti gli Organismi che devono farsi carico di arrivare al concetto di sport di tutti e per tutti. Non mi dilungo sui richiami allo sport come mezzo di aggregazione, come strumento di superamento delle diversità e per vivere una vita più sana perché sono valori che tutti noi qui presenti sicuramente condividiamo e teniamo a cuore nella nostra quotidiana attività. Troppi ne parlano ma in pochi ne facciamo la nostra stella cometa”.