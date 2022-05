Sport: Vezzali, ‘Newco Coni? Solo dopo completamento organico’

Maggio 24, 2022

Roma, 24 mag. – (Adnkronos) – “Newco Coni? Ritengo importante informare il Parlamento anche sulla base dell’Ordine del giorno n. 9/3424/143 con il quale il Parlamento ha impegnato il Governo ad assicurare che tutte le funzioni istituzionali del Coni vengano svolte attraverso l’attuale dotazione organica assicurata dalle norme approvate, con esclusione del ricorso a società controllate o collegate, esistenti o di nuova costituzione, ferma la possibilità di ricorrere ad appositi contratti di servizio come previsto dall’articolo 1, comma 6, del dl n. 5/2021. Il Coni, vorrei informare, ha approvato 2 delibere sul tema che sono state rigettate in quanto non era stata ancora completata la pianta organica e non era possibile definire con precisione il reale fabbisogno. Lo scorso 27 aprile, tuttavia, la Giunta Nazionale ha approvato nuovamente la delibera per la costituzione di una società di servizi, nonostante ancora oggi la pianta organica non sia completa. Ritengo che soltanto all’esito di tale completamento si potrà realmente ed esattamente verificare la necessità di una Newco”. Lo ha detto la sottosegretaria allo sport Valentina Vezzali rispondendo nell’audizione alla commissione Cultura della Camera alla domanda dell’on. Maturi che chiedeva di conoscere quali iniziative, su questo tema, aveva assunto o intendeva assumere al riguardo l’Autorità di governo competente in materia di sport.

“Il Coni, peraltro, non ha mai fatto un’effettiva valutazione economica comparativa tra le varie alternative previste dalla legge (1. Utilizzare il personale dipendente; 2. Rivolgersi al mercato per comparare le alternative previste dal codice degli appalti; 3. Comparare la possibilità di fare un contratto di servizi come previsto dal decreto legge n. 5/2021). Ho quindi chiesto ai miei uffici di chiedere oggi stesso ulteriori approfondimenti su questi elementi e di fare elaborare dal Coni una relazione dettagliata per il Parlamento che vi invierò non appena arriverà, in modo da relazionarvi anche su questo”, ha aggiunto la Vezzali.