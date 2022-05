SquisITA, al via da Torino il tour di Metro per valorizzare i prodotti locali

Maggio 5, 2022

Torino, 5 mag. (Adnkronos) – Un momento di confronto enogastronomico dedicato alla promozione delle eccellenze e produttori locali: il ristorante stellato Magorabin di Torino ha ospitato il primo dei cinque appuntamenti del tour ‘SquisITA – L’Italia in un boccone’ promosso da Metro Italia in occasione del suo 50° anniversario. Il sostegno e la valorizzazione del territorio e dei produttori locali è uno dei pilastri della strategia di sostenibilità di Metro Italia, che ha favorito il dibattito tra tutti gli attori della filiera dei consumi fuori casa sulla valorizzazione dell’enogastromia della Regione Piemonte.

Presenti all’evento, oltre ai vertici di Metro Italia, lo chef stellato Marcello Trentini, titolare di Magorabin e Casamago e testimonial Metro; Sara Zambaia, Consigliera Regionale del Piemonte; Domenico Garcea, Vicepresidente vicario del Consiglio Comunale di Torino; Gianna Pentenero, Assessora alle attività produttive del comune di Torino; e due produttori di eccellenza del territorio e partner di Metro, Umberto Milano, Responsabile Comunicazione e Marketing dell’azienda di prodotti caseari Occelli; e Patrizio Tournour, direttore commerciale del salumificio Tre Valli.

A livello nazionale, Metro conta circa 7.000 prodotti locali in assortimento nei propri punti vendita, di cui oltre 450 sono piemontesi. Per garantire un’ampia offerta di eccellenze regionali, Metro Italia collabora con 69 aziende e piccole e medie imprese del Piemonte, sostenendo il tessuto socio-economico locale e permettendo agli oltre 11.000 professionisti dell’horeca dell’area metropolitana di Torino di creare un’offerta più distintiva e di valore, facendo leva sul cibo locale e di qualità.

“Come partner dell’horeca noi di Metro abbiamo un ruolo importante nella promozione delle peculiarità dei territori di un paese come l’Italia in cui i localismi giocano un ruolo culturale ed economico fondamentale. A tal proposito, abbiamo delle figure dedicate alla selezione di prodotti locali che rappresentano una leva fondamentale della strategia aziendale” afferma Tanya Kopps, Ceo di Metro Italia. “Siamo da sempre vicini ai produttori locali e collaborando insieme supportiamo il tessuto socio-economico locale, favorendo la distribuzione di prodotti tipici. Abbiamo fortemente voluto realizzare una delle tappe in Piemonte perché è particolarmente rappresentativo dell’eccellenza agroalimentare italiana”.

“L’idea è mettere insieme la filiera enogastronomica e parlare di localismi e sostenibilità – ha dichiarato Marco Cosi, Head of Ultrafresh and Localism di Metro Italia – Crediamo molto in questo progetto che ci permette di essere vicini ai territori e ai produttori locali. Questo ci dà un grande orgoglio e la capacità di essere vicini ai nostri clienti che ogni giorno cercano prodotti a chilometro zero, che possano distinguerli nei loro menù”

“La mia è una ‘cucina di territorio contemporanea’ che esalta in chiave moderna la cultura enogastronomica della mia terra. L’eccellenza delle materie prime è fondamentale nelle mie preparazioni, per questo seleziono solo fornitori estremamente affidabili e con standard qualitativi molto alti. Sono cliente Metro dal 1997 e con lo staff ho instaurato un vero e proprio rapporto di fiducia. ‘SquisITA – L’Italia in un boccone’ rappresenta al 100% i valori del mio business e per questo motivo ho ospitato l’evento di Metro con molto piacere” dichiara Chef Marcello Trentini del ristorante stellato Magorabin.

“La tutela e la trasmissione dell’immensa e sempre viva ricchezza immateriale del nostro territorio è una responsabilità di tutti. Comprenderla, viverla e seguire i suoi mutamenti è la chiave delle nostre ricette“ dice Patrizio Tournour, direttore commerciale di TreValli.

“Da sempre l’obiettivo di Beppino Occelli è la ricerca della qualità più assoluta. Per raggiungerla occorre partire dalla selezione dei pascoli migliori, avere cura del benessere degli animali, essere creativi nella creazione di burro e formaggi ed avere un legame indissolubile con il territorio: le Langhe e agli Alpeggi cuneesi“ dice Elisa Occelli, direttore commerciale Beppino Occelli.

“Un progetto virtuoso e vincente, che permette ai nostri prodotti del territorio di entrare in tutti i ristoranti e alberghi e nelle case dei cittadini – ha dichiarato la consigliera regionale del Piemonte Sara Zambaia – La Regione è una delle più virtuose dal punto di vista della filiera enogastronomica. Vantiamo di centinaia di progetti di origine protetta e controllata, siamo un punto di eccellenza per il vino, il riso, il tartufo e anche il cioccolato. Unire le realtà dei ristoranti e realtà più grandi come Metro, rappresenta uno sguardo al futuro che non può che renderci orgogliosi”.