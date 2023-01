Sri Lanka: Corte Suprema ordina a ex presidente di risarcire vittime attentati Pasqua 2019

Gennaio 13, 2023

Colombo, 13 gen. (Adnkronos) – La Corte Suprema dello Sri Lanka ha ritenuto l’ex presidente del paese Maithripala Sirisena e altri quattro alti funzionari del governo responsabili di non aver impedito gli attentati di Pasqua del 2019 che hanno ucciso almeno 290 persone e ferito centinaia. Un collegio di sette giudici ha stabilito che Sirisena ha peccato di negligenza, non riuscendo a prevenire la tragedia nonostante fosse stato avvertito dall’intelligence.

Il tribunale ha ordinato a Sirisena di pagare 273.300 dollari dai suoi fondi personali ai familiari delle vittime. Gli altri funzionari sono stati condannati a pagare un totale di 574.000 dollari. Il tribunale ha anche ordinato che sia istituito un fondo per le vittime presso l’Ufficio di riparazione per “eventuali mancati pagamenti” del risarcimento. Ha anche ordinato al governo di “compiere un’azione disciplinare appropriata” contro l’ex capo dei servizi segreti statali Nilantha Jayawardena “per i suoi fallimenti”.

Il verdetto arriva più di tre anni dopo che una serie di bombe hanno sventrato chiese e hotel nello Sri Lanka la domenica di Pasqua. Diverse di queste bombe sono esplose all’interno delle chiese durante le funzioni pasquali in tre città. I cristiani in Sri Lanka rappresentano meno del 10% della popolazione del Paese. Poco dopo gli attacchi, il governo dello Sri Lanka ha ammesso di non aver dato seguito ai molteplici avvertimenti delle agenzie di intelligence, tra cui India e Stati Uniti.