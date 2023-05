Stadio Milano: Comitato referendum San Siro, ‘daremo battaglia per indire consultazione’

Maggio 18, 2023

Milano, 18 mag. (Adnkronos) – “Apprendiamo dalle parole di Giuseppe Sala che il Comune di Milano in merito alla costruzione del nuovo stadio di San Siro dovrebbe fungere da mediatore tra Inter Milan e i garanti del referendum ‘perché le squadre volevano avere un po’ di chiarezza sul processo di un potenziale referendum o meno’. I portavoce del comitato referendum per San Siro daranno battaglia affinché la popolazione possa esprimersi”. E’ quanto scrivono i rappresentanti del comitato a favore dell’avvio di una consultazione popolare, aggiungendo: “Ormai non è nemmeno più San Siro il tema, perché ciò che lascia davvero basiti è la risposta del sindaco, secondo il quale ‘i garanti fanno il loro mestiere e sono super partes, quindi mi sembra una cosa di cortesia verso società che intendono fare un investimento'”.

I portavoce del comitato referendum per San Siro aggiungono poi che “non si capisce come Sala possa favorire un incontro tra i garanti e i rappresentanti delle due squadre; lo ha scritto e stigmatizzato a chiare lettere il giudice Di Plotti, secondo cui ‘è stato consentito l’ingresso nel procedimento di memorie rese da soggetti (le società calcistiche) terzi rispetto al procedimento’; il sindaco -osservano- deve essere il primo garante di un processo democratico e non il facilitatore degli interessi privati, osteggiando la partecipazione dei cittadini. La sua cortesia non può essere a corrente alternata e rivolta solo ed esclusivamente a chi vuole occupare duecentomila metri quadri di spazio pubblico per sviluppare il proprio investimento. L’autonomia dei garanti -concludono- si rispetta restando neutrali e non mandando ‘i miei’ come manzoniani rappresentanti del proprio volere”.