Stadio Milano: Sala, ‘è Comune a doversi prendere responsabilità, non referendum’

Maggio 17, 2023

Milano, 17 mag. (Adnkronos) – Il sindaco di Milano Giuseppe Sala si dice ancora convinto che sia l’Amministrazione a dover trarre conclusioni, e non un referendum, in merito alla decisione di Inter e Milan di costruire un nuovo stadio a San Siro.

Sala è intervenuto oggi a margine di un evento organizzato dalla Banca d’Italia di Milano, aggiungendo di non essere di questo avviso in generale, “ma in questo caso sì, perché ritengo che onestamente arrivare al 50% dei votanti è un po’ difficile, come è successo recentemente a Parigi per il referendum sui monopattini, è andato a votare il 7%”.

Il sindaco prosegue considerando che, se va a votare il 7% e si esprime a favore il 4%, “è più giusto ascoltare l’opinione del 4% o che il sindaco e l’amministrazione si prendano le loro responsabilità? Secondo me il secondo”.

Per quanto riguarda l’incontro di oggi tra rappresentanti delle due squadre milanesi e i garanti, dice: “Io non sarò presente ma abbiamo favorito questo incontro perché le squadre volevano avere un po’ di chiarezza sul processo di un potenziale referendum o meno”. Il sindaco ritiene che, mentre le squadre stanno facendo le loro valutazioni, sia “corretto che sentano dalla viva voce dei garanti”. E aggiunge: “Chi dei miei ci sarà” farà da “facilitatore, sarà un confronto tra di loro per dare maggiori informazioni possibili alle squadre che sono intenzionate a fare un nuovo stadio”, che comporta “un grande investimento, ma devono capire in che contesto si muovono”, conclude Sala.

A chi contesta l’incontro sostenendo che i garanti non dovrebbero vedere squadre prima di prendere decisioni, il sindaco risponde: “Non credo, i garanti fanno il loro mestiere. Sono ruoli super partes, quindi mi sembra una cosa che è solo di cortesia nei confronti di società che intendono fare un investimento. È una polemica che non voglio neanche commentare”.