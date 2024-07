Stadio Milano: Sala, ‘su San Siro nei prossimi 2-3 mesi ci sarà momento della verità’**

26 Luglio 2024

Parigi, 26 lug. (Adnkronos) – “Lo stadio San Siro? Nei prossimi due o tre mesi si capirà se, come spero, ovviamente le squadre saranno disponibili ad una ristrutturazione di San Siro oppure no”. Lo ha detto il sindaco di Milano Beppe Sala a margine della inaugurazione di Casa Italia, parlando dello stadio San Siro. Nei giorni scorsi si è tenuto un incontro a Palazzo Marino tra il sindaco del capoluogo lombardo i rappresentati di Inter e Milan, Alessandro Antonello e Paolo Scaroni. L’argomento al centro delle discussioni è stato il restyling dello stadio San Siro. “In questo momento le squadre stanno portando avanti le due opzioni, San Siro e Stadio proprio, ovviamente io faccio la mia parte e cerco di convincerli a lavorare su San Siro, però ci stiamo avvicinando al momento della verità che secondo me sarà tra non molto”, ha concluso Sala.