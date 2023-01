Stadio Milano: Salvini, ‘basta con i ‘no’, ci sono privati pronti a investire oltre 1 mld’

Gennaio 11, 2023

Milano, 11 gen. (Adnkronos) – “Milano non può più aspettare, non possiamo più perdere tempo. Dopo anni di chiacchiere, progetti, studi e riunioni, bisogna riqualificare e dare nuova vita al quartiere San Siro e soprattutto dare alla città, ai tifosi e alle squadre uno stadio nuovo, moderno, più sicuro, più green e più europeo”. Lo dice il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, ribadendo quanto affermato stamane in risposta al sottosegretario alla Cultura, Vittorio Sgarbi, che intende porre il vincolo per tutelare il Meazza.

“Basta con i ‘no’ -dice salvini- occorre correre, come stanno facendo tutte le altre capitali europee”. Anche perché “ci sono privati disposti a investire più di un miliardo di euro per arricchire, modernizzare e abbellire la nostra città”. Quindi, conclude, “superiamo i ‘no’ e diamo finalmente al popolo del calcio e alla città di Milano lo stadio nuovo che si merita”.