Maggio 10, 2022

Milano, 10 mag. (Adnkronos) – Quello del nuovo stadio per Milano “è un cantiere in corso. Sono ottimista e ragionevolmente certo che il Milan avrà un nuovo stadio a Milano o nella grande Milano”. Lo ha detto il presidente del Milan, Paolo Scaroni, intercettato dai cronisti a margine del Salone del Risparmio. “C’è anche una consultazione pubblica, c’è un processo in corso che stiamo portando avanti. In un paio di mesi sarà finito questo processo”, assicura.