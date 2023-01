Stadio Roma: Onorato, ‘avanti con pubblica utilità, su Flaminio aspettavamo progetto Lotito’

Gennaio 19, 2023

Roma, 19 gen. – (Adnkronos) – “Lo stadio della Roma? Nel caso del club giallorosso ci sono notizie positive, si è chiusa una prima parte della conferenza dei servizi, e ora c’è la pubblica utilità. Il progetto va avanti speditamente, c’è grande collaborazione. La volontà è che sia Roma che Lazio abbiano uno stadio loro”. Lo ha detto l’assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale, Alessandro Onorato, durante il ‘Premio Biscardi’. “Sono ottimista sullo stadio della Roma, mentre su quello della Lazio eravamo in attesa di un progetto sul Flaminio che non è arrivato, ma noi non faremo gli errori del passato, non lo lasceremo in quelle condizioni. A Roma se si vuole si può investire e fare. Se non si presentano progetti degli stadi si continuerà solo a parlarne”, ha aggiunto Onorato.