Ottobre 21, 2023

Roma, 21 ott. (Adnkronos) – “Addio Sergio. Mi si spezza il cuore. Grazie per tutto quel che sei stato. Per tutto quel che hai sentito, condiviso e pensato. Per tutti i pensieri che hai provocato. Vivrà tutto ciò ancora a lungo”. Lo scrive su X Enrico Letta.