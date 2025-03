Starlink: Conte, ‘problema serio, che garanzie di sicurezza abbiamo?’

14 Marzo 2025

Roma, 14 mag (Adnkronos) – “Oggi scopriamo che ci sono i proprietari delle reti che vogliono dettare le condizioni, vogliono utilizzare gli algoritmi per condizionare il dibattito, usare gli algoritmi per condizionare le elezioni. Ci dobbiamo svegliare”. Lo ha detto Giuseppe Conte alla Stampa estera.

“Il problema vero è che sono monopolisti, come Starlink per i satelliti a bassa quota. Che garanzia di sicurezza abbiamo che domani, come per l’Ucraina, Musk non si svegli e dica chiudo l’interruttore? L’Europa è l’unico contesto sovranazionale che cerca di dettare regole su questo fronte. E’ un problema serio da affrontare”, ha spiegato il leader del M5s.