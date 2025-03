Starlink: Gruppi opposizioni scrivono a La Russa, subito informativa Urso

15 Marzo 2025

Roma, 15 mar. (Adnkronos) – Dopo che giovedì scorso, nell’ambito di una seduta di sindacato ispettivo, il Governo, con il ministro Ciriani, ha risposto ad alcune interrogazioni sulla vicenda Starlink i capigruppo di opposizione al Senato, Francesco Boccia (Pd), Stefano Patuanelli (M5S), Raffaella Paita (Iv), Peppe De Cristofaro (Avs) e Julia Unterberger (Autonomie), hanno inviato una lettera al presidente Ignazio La Russa per sollecitare una informativa sul tema da parte del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso.

“In data 7 gennaio -sottolineano gli esponenti dell’opposizione- ci siamo rivolti a Lei per segnalare tutto il nostro disappunto per aver appreso solamente per il tramite di fonti stampa, sebbene autorevoli, che il nostro Governo si trovasse in una fase avanzata rispetto ad una trattativa che prevede la fornitura di servizi rivolti alla sicurezza delle comunicazioni tra le nostre Forze Armate e le nostre istituzioni strategiche. Di fronte alla precisa richiesta di affrontare tale tematica nell’ambito un dibattito ampio e trasparente che consentisse a questo Organo di esprimere indirizzi specifici da rivolgere al Governo, lo stesso ha deciso di ridimensionare l’ambito della trattazione a una mera seduta di sindacato ispettivo, demandando il compito di fornire informazioni solo parziali al ministro dei Rapporti con il Parlamento, le cui risposte ai nostri quesiti non hanno fatto altro che confermare i timori e la preoccupazione sui livelli di sicurezza da garantire nell’utilizzo del sistema delle Reti del nostro Paese”.

“Signor presidente, proprio in virtù della lacunosità delle risposte ricevute sotto il profilo dei rischi legati a eventuali futuri investimenti sulla proposta di Starlink, siamo ad avanzare una nuova richiesta di chiarimento all’Esecutivo -concludono i capigruppo- che muova dalle osservazioni messe in evidenza con l’atto di sindacato ispettivo n. 3-01427, a prima firma del senatore Antonio Misiani, e che ci consenta di approfondire tale tematica anche dal punto di vista dei livelli di sicurezza da garantire al sistema delle Reti del nostro Paese nel suo complesso. Riteniamo grave che una discussione tanto importante non sia mai stata affrontata in Parlamento. Pertanto, chiediamo che il Governo, nella persona del ministro delle Imprese e del Made in Italy, renda un’informativa urgente, ai sensi dell’articolo 105 del Regolamento, sui livelli di sicurezza da garantire sia rispetto al possibile utilizzo della Rete Starlink per la copertura delle aree non raggiunte da banda larga nel nostro Paese, sia rispetto al possibile accordo per collegare la Rete ministeriale e diplomatica italiana al sistema satellitare Starlink”.