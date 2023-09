Stellantis: a Mirafiori inaugurato il Battery Technology Center, investiti 40 mln**

Settembre 8, 2023

Torino, 8 set. – (Adnkronos) – E’ Torino, nel complesso industriale di Mirafiori, il luogo scelto da Stellantis per il suo primo Battery Technology Center, il più grande in Italia e uno dei più importanti in Europa. Con un investimento di 40 milioni di euro per il suo sviluppo, il centro accresce la capacità di Stellantis di progettare, sviluppare e testare i pacchi batteria, i moduli, le celle ad alta tensione e i software che andranno ad alimentare i futuri veicoli dei brand Stellantis.

Nel Battery Technology Center di Mirafiori lavoreranno oltre 100 tecnici, la maggior parte dei quali sono lavoratori specializzati di Stellantis, che condurranno e supervisioneranno stress test climatici, prove di durata del ciclo vita, lo sviluppo e la taratura dei software per i sistemi di gestione delle batterie (Bms) e lo smontaggio di pacchi e celle per l’analisi e il benchmarking.​

Il nuovo centro di Mirafiori si estende su una superficie di 8.000 metri quadri, distribuiti su tre livelli. Il cuore del centro è costituito da 32 camere climatiche, 24 camere walk-in per i test dei pacchi batteria e 8 camere per l’effettuazione di prove sulle celle Oltre a quella di Torino, Stellantis sta lavorando alla realizzazione di un Battery Technology Center per il Nord America a Windsor, Ontario, Canada, destinato a fare parte di una rete globale per lo sviluppo e la produzione delle batterie che si articolerà in sei gigafactory.