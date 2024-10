Stellantis: Appendino, ‘venerdì in piazza per difendere lavoratori, Lega scelga piazza giusta’

16 Ottobre 2024

Roma, 16 ott. (Adnkronos) – “In questa mozione vi chiediamo di redigere un accordo quadro sul settore automotive che coinvolga anche la filiera e tuteli l’occupazione; di rendere permanente il tavolo automotive e spostarlo presso la presidenza del Consiglio dei ministri; di condizionare i finanziamenti pubblici alla tutela di posti di lavoro stabili e al ritorno delle produzioni in Italia; di varare urgentemente nuovi ammortizzatori sociali. E servirebbe un impegno unitario della politica tutta, che dovrebbe mostrarsi compatta alla manifestazione di venerdì indetta dai sindacati. Noi ci saremo, il Movimento 5 Stelle sarà al fianco di quei lavoratori e quelle lavoratrici”. Così la vicepresidente M5s Chiara Appendino intervenendo alla Camera.

“Purtroppo chi mancherà saranno i colleghi di maggioranza: qualcuno sarà a casa e un po’ saranno a manifestare per strumentalizzare il processo al ministro Salvini. Ma se volete dare un segnale vero scendete in piazza in difesa degli operai e degli imprenditori con l’acqua alla gola, a me sembra che in questo Paese i ministri di tutele ne abbiano già abbastanza. Scegliete la piazza giusta, venite a Roma”, conclude Appendino.