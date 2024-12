Stellantis: Avs, ‘bene ritiro licenziamenti, lontani da rilancio automotive’

10 Dicembre 2024

Roma, 10 dic. (Adnkronos) – “E’ una notizia che salutiamo con soddisfazione, il ritiro dei licenziamenti e la proroga di 12 mesi della commessa da parte di Stellantis ridà futuro ad una comunità. Ma il rilancio dell’automotive è ancora lontano e non è governato, come mostrano l’annuncio dell’investimento in Spagna da parte della multinazionale mentre è ferma la gigafactory a Termoli”. Così Marco Grimaldi, vicepresidente di Avs alla Camera, il quale aggiunge: “Il Governo rimetta i fondi automotive e Stellantis mostri al Paese il suo piano industriale e i nuovi modelli per l’Italia”.