Stellantis: azienda, ‘a Mimit dialogo costruttivo, obiettivo è sostenibilità siti italiani’

Febbraio 14, 2023

Roma, 14 feb. (Adnkronos) – ”L’incontro di oggi convocato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha rappresentato per Stellantis un momento di dialogo produttivo e costruttivo per confermare il ruolo centrale dell’Italia nelle strategie del Gruppo”. Lo sottolinea un portavoce di Stellantis Italia, in merito all’incontro al Mimit tra governo, sindacati e Stellantis.

”Stellantis – si ricorda – ha ribadito che, in poco più di due anni dalla sua costituzione, continua a sviluppare con ritmo sostenuto il proprio piano strategico Dare Forward 2030 sul fronte della transizione ecologica e digitale con l’obiettivo di garantire la sostenibilità e la competitività dei propri siti italiani”.

”L’azienda è convinta che sia necessario continuare a lavorare su un piano strutturale e coordinato per accompagnare la transizione dell’intero comparto automotive, compresa la filiera, affrontando le criticità legate alla formazione e alla competitività, cominciando dal costo dell’energia al supporto agli investimenti per l’installazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile”. ”In questo contesto, Stellantis ha apprezzato l’approccio propositivo del Governo a rivedere entro fine mese lo schema degli incentivi alla domanda e il supporto alle infrastrutture di ricarica, alla luce del quadro molto critico del mercato delle vetture elettrificate in Italia”, conclude la dichiarazione del gruppo.