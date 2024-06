Stellantis: azienda, a Termoli potenziata produzione componenti motori endotermici**

11 Giugno 2024

Roma, 11 giu. – (Adnkronos) – “A seguito dell’annuncio di ACC della riprogrammazione delle tempistiche del progetto Gigafactory, Stellantis ha ricordato la decisione di potenziare la produzione di componenti ICE nello stabilimento di Termoli grazie alla decisione di sviluppare una nuova Fiat 500 ibrida per l’avvio commerciale a fine 2025, inizio 2026 e di estendere la vita commerciale della Fiat Panda ibrida fino al 2029”. Lo comunica un portavoce di Stellantis Italia spiegando che il gruppo “ha ribadito l’importanza dello stabilimento di Termoli per la produzione di motori endotermici per i veicoli del Gruppo, portando avanti la strategia di riduzione della CO2 e garantendo la transizione”.